Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών η Παρασκευή Σαΐτη.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:30 στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Λεωνίδας & Κρυσταλλία, Κωνσταντίνος & Αικατερίνη, Αθανάσιος, Βασιλική & Ιωάννης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γιάννης, Ιωάννης, Παναγιώτης, Νίκος, Αλέξανδρος

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημείωση: Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 17:00 μ.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"