Έφυγε από τη ζωή η Παρασκευή Σαΐτη
Κηδείες | 26 Σεπ 2025, 12:09
Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών η Παρασκευή Σαΐτη.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:30 στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Λεωνίδας & Κρυσταλλία, Κωνσταντίνος & Αικατερίνη, Αθανάσιος, Βασιλική & Ιωάννης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γιάννης, Ιωάννης, Παναγιώτης, Νίκος, Αλέξανδρος
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημείωση: Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 17:00 μ.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"
