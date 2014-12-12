Εφυγε από τη ζωή η Πηγή Ζώτου
Κηδείες | 04 Οκτ 2025, 14:18
Σε ηλικία 67 ετών έφυγε από τη ζωή η Πηγή Ζώτου.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στα Μύρα Λάρισας.
Τα αδέλφια: Αθανάσιος-Χρυσούλα Μπλέτσα, Αφροδίτη Ζώτου, Βασιλική Ζώτου, Παναγιώτης Βογδής
Τα ανίψια, τα εγγόνια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.00 π.μ.
