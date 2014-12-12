Απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών η Ταξιαρχούλα Βρυώνη.

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 15:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικόλαος Βρυώνης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αρετή & Γεώργιος Παπαδόπουλος, Κατερίνα & Δημήτρης Ντούβλης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεωργία, Αγγελίνα, Μυρσίνη, Γιώργος

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. το Σάββατο και ώρα 14:30 μ.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα εντός του Κοιμητηρίου