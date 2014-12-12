Έφυγε από τη ζωή η Ταξιαρχούλα Βρυώνη
Κηδείες | 14 Νοε 2025, 09:21
Απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών η Ταξιαρχούλα Βρυώνη.
Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 15:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικόλαος Βρυώνης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αρετή & Γεώργιος Παπαδόπουλος, Κατερίνα & Δημήτρης Ντούβλης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεωργία, Αγγελίνα, Μυρσίνη, Γιώργος
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. το Σάββατο και ώρα 14:30 μ.μ.
2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα εντός του Κοιμητηρίου
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.