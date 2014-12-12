Έφυγε από τη ζωή η Φωτεινή Τσουλούκα
Κηδείες | 07 Νοε 2025, 14:54
Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών η Φωτεινή Τσουλούκα.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος – Βούλα Τσουλούκα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος – Ελευθερία, Θέμη - Ντερβαν
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Νικόλαος, Κλειώ
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. το Σάββατο και ώρα 11:30 π.μ.
2)Ο καφές θα δοθεί στο Κυλικείο εντός του Νέου Κοιμητηρίου
