Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών η Φωτεινή Τσουλούκα.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος – Βούλα Τσουλούκα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος – Ελευθερία, Θέμη - Ντερβαν

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Νικόλαος, Κλειώ

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. το Σάββατο και ώρα 11:30 π.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στο Κυλικείο εντός του Νέου Κοιμητηρίου