Απεβίωσε η Χρυσούλα Παπουλιάκου σε ηλικία 72 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου στη Λάρισα.

Ο σύζυγος: Μιχαήλ Παπουλιάκος

Τα παιδιά: Σωτήρης και Μάρια, Βασίλης και Δώρα

Τα εγγόνια: Μιχαήλ, Παναγιώτης

Τα αδέλφια: Δημήτρης και Στέλλα Αθανασίου, Γιώργος και Τούλα Παπουλιάκου

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων εντός Νέου Κοιμητηρίου.