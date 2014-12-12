Έφυγε απο τη ζωή η Χρυσούλα Παπουλιάκου
Κηδείες | 05 Οκτ 2025, 13:04
Απεβίωσε η Χρυσούλα Παπουλιάκου σε ηλικία 72 ετών.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου στη Λάρισα.
Ο σύζυγος: Μιχαήλ Παπουλιάκος
Τα παιδιά: Σωτήρης και Μάρια, Βασίλης και Δώρα
Τα εγγόνια: Μιχαήλ, Παναγιώτης
Τα αδέλφια: Δημήτρης και Στέλλα Αθανασίου, Γιώργος και Τούλα Παπουλιάκου
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων εντός Νέου Κοιμητηρίου.
