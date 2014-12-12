Σε ηλικία 59 ετών έφυγε από τη ζωή η Κλεονίκη Βαλσαμοπούλου.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται οι φίλοι και συγγενείς να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

Η κόρη: Αλεξάνδρα

Η μητέρα: Ελευθερία

Τα αδέλφια: Αριστοτέλης και Αποστολία, Μαρία και Χρήστος, Νατάσα και Ευάγγελος

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου