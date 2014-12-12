Έφυγε απο τη ζωή ο Άγγελος Παπαστεργίου.
Κηδείες | 31 Αυγ 2025, 13:14
Απεβίωσε σε ηλικία 57 ετών ο Άγγελος Παπαστεργίου.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Καλούνται συγγενείς και φίλοι να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Θεώνη Κουλούκη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτα Τσεκούρα, Πέτρος Τσεκούρας
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 9:30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «ΣΠΗΛΙΟΣ» (έναντι Φυλακών Λάρισας).
