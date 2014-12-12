Απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών ο Αθανάσιος Βερόγκος

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη και ώρα 16:30 στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευθυμία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αγγελική & Νικόλαος, Αναστασία & Αγαμέμνων

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αναστάσης, Δέσποινα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 16:00 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο Green Park (έναντι του Ναού)

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκουντόπουλος»