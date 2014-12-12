Έφυγε από τη ζωή ο Αθανάσιος Βερόγκος
Κηδείες | 17 Σεπ 2025, 13:35
Απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών ο Αθανάσιος Βερόγκος
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη και ώρα 16:30 στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευθυμία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αγγελική & Νικόλαος, Αναστασία & Αγαμέμνων
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αναστάσης, Δέσποινα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 16:00 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο Green Park (έναντι του Ναού)
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκουντόπουλος»
