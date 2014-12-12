Έφυγε από τη ζωή ο Αθανάσιος Δραγκάνης
Κηδείες | 20 Οκτ 2025, 12:06
Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών ο Αθανάσιος Δραγκάνης
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:00 στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Λάρισας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ζωή
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Φανή-Στράτος, Γεωργία-Βασίλης, Ιωάννα-Μανώλης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Θωμάς, Θανάσης, Βελισσάριος, Δημήτριος, Μαρίνα
ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ: Κατερίνα
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 15:30 μ.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Αλεξοπούλου»
