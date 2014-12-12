Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών ο Αθανάσιος Δραγκάνης

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:00 στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Λάρισας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ζωή

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Φανή-Στράτος, Γεωργία-Βασίλης, Ιωάννα-Μανώλης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Θωμάς, Θανάσης, Βελισσάριος, Δημήτριος, Μαρίνα

ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ: Κατερίνα

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 15:30 μ.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Αλεξοπούλου»