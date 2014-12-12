Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών ο ο Αθανάσιος Μπόμπολος

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 15:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αρετή Μπόμπολου, Βασιλική – Γιώργος Λαζαρίδης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Στυλιανός – Ελευθερία, Αθανάσιος, Ιορδάνης – Μίνα, Σοφία, Λυδία

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 14:30 μ.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων Σπήλιος (έναντι φυλακών Λάρισας)

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκατζάς»