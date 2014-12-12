Έφυγε από τη ζωή ο Αθανάσιος Μπόμπολος
Κηδείες | 24 Οκτ 2025, 09:54
Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών ο ο Αθανάσιος Μπόμπολος
Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 15:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αρετή Μπόμπολου, Βασιλική – Γιώργος Λαζαρίδης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Στυλιανός – Ελευθερία, Αθανάσιος, Ιορδάνης – Μίνα, Σοφία, Λυδία
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 14:30 μ.μ.
2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων Σπήλιος (έναντι φυλακών Λάρισας)
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκατζάς»
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.