Έφυγε απο τη ζωή ο Βασίλειος Αρότσιος
Κηδείες | 22 Αυγ 2025, 16:39
Απεβίωσε ο Βασίλειος Αρότσιος σε ηλικία 61 ετών.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 και ώρα 11.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου, στον Παραπόταμο Τεμπών.
Η σύζυγος: Μαρία
Τα παιδιά: Ελευθερία, Άννα – Δημήτριος, Ιωάννα
Τα αδέλφια: Δέσποινα Λυγούρα, Αναστασία – Γεώργιος Γκορένας, Σοφία Αρότσιου
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ.
