Απεβίωσε ο Βασίλειος Αρότσιος σε ηλικία 61 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 και ώρα 11.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου, στον Παραπόταμο Τεμπών.

Η σύζυγος: Μαρία

Τα παιδιά: Ελευθερία, Άννα – Δημήτριος, Ιωάννα

Τα αδέλφια: Δέσποινα Λυγούρα, Αναστασία – Γεώργιος Γκορένας, Σοφία Αρότσιου

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ.