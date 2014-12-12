Έφυγε απο τη ζωή ο Βασίλειος Δέλλας
Κηδείες | 27 Αυγ 2025, 14:12
Απεβίωσε ο Βασίλειος Δέλλας σε ηλικία 71 ετών.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Κουλούρι Λάρισας.
Η σύζυγος: Ευαγγελία Δέλλα
Τα παιδιά: Αναστάσιος Δέλλας, Κωνσταντίνα – Αθανάσιος Κουτσιαρής
Το εγγόνι: Αβάπτιστο
Η μητέρα: Χρυσάνθη Ζυγομήτρου
Τα αδέλφια: Γεώργιος – Αναστασία Δέλλα, Στέλιος Δέλλας, Ανξούλα Μπουκουβάλα, Κυριάκος – Παρασκευή Λουκά, Γεώργιος – Παναγιώτα Ζυγομήτρου
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό από τις 10.30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο κυλικείο της εκκλησίας.
