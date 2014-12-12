Απεβίωσε ο Βασίλειος Δέλλας σε ηλικία 71 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Κουλούρι Λάρισας.

Η σύζυγος: Ευαγγελία Δέλλα

Τα παιδιά: Αναστάσιος Δέλλας, Κωνσταντίνα – Αθανάσιος Κουτσιαρής

Το εγγόνι: Αβάπτιστο

Η μητέρα: Χρυσάνθη Ζυγομήτρου

Τα αδέλφια: Γεώργιος – Αναστασία Δέλλα, Στέλιος Δέλλας, Ανξούλα Μπουκουβάλα, Κυριάκος – Παρασκευή Λουκά, Γεώργιος – Παναγιώτα Ζυγομήτρου

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό από τις 10.30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο κυλικείο της εκκλησίας.