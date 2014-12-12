Απεβίωσε ο Γεώργιος Ζαφειρούλης σε ηλικία 83 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου, στο Ελευθέριο.

Τα παιδιά: Βασίλης – Ευαγγελία Ζαφειρούλη, Αχιλλέας – Πάολα Ζαφειρούλη

Τα εγγόνια: Γεώργιος και Πολυχρόνης

Τα αδέρφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ»