Έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Ζαφειρούλης
Κηδείες | 31 Οκτ 2025, 14:06
Απεβίωσε ο Γεώργιος Ζαφειρούλης σε ηλικία 83 ετών.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου, στο Ελευθέριο.
Τα παιδιά: Βασίλης – Ευαγγελία Ζαφειρούλη, Αχιλλέας – Πάολα Ζαφειρούλη
Τα εγγόνια: Γεώργιος και Πολυχρόνης
Τα αδέρφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ»
