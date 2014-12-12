Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Γκατζάς
Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών ο Δημήτριος Γκατζάς
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη και ώρα 12:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική Γκατζά
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Στέφανος – Κωνσταντίνα Γκατζά, Αθηνά – Ελευθέριος Μέμος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννης, Βασιλική
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1) Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 11:30 π.μ.
2) Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων Σπήλιος (έναντι φυλακών Λάρισας)
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκατζάς»
