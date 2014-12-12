Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών ο Δημήτριος Γκατζάς

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη και ώρα 12:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική Γκατζά

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Στέφανος – Κωνσταντίνα Γκατζά, Αθηνά – Ελευθέριος Μέμος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννης, Βασιλική

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1) Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 11:30 π.μ.

2) Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων Σπήλιος (έναντι φυλακών Λάρισας)

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκατζάς»