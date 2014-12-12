Απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών ο Δημήτριος Χατζής

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή και ώρα 17:30 στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αλεξάνδρα & Σπύρος Ζιώγκας, Δήμητρα & Γεώργιος Κοτσιμπός, Σωτηρία & Αντώνιος Χατζηπαναγιωτίδης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 17:00 μ.μ.

2)Για τη μεταφορά του κόσμου θα υπάρχει λεωφορείο.

3)Η δεξίωση θα δοθεί στην "αίθουσα δεξιώσεων" του Νέου Κοιμητηρίου

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"