Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Χατζής
Κηδείες | 26 Σεπ 2025, 10:58
Απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών ο Δημήτριος Χατζής
Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή και ώρα 17:30 στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αλεξάνδρα & Σπύρος Ζιώγκας, Δήμητρα & Γεώργιος Κοτσιμπός, Σωτηρία & Αντώνιος Χατζηπαναγιωτίδης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 17:00 μ.μ.
2)Για τη μεταφορά του κόσμου θα υπάρχει λεωφορείο.
3)Η δεξίωση θα δοθεί στην "αίθουσα δεξιώσεων" του Νέου Κοιμητηρίου
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"
