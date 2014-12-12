Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών ο Δημήτριος Χριστούλας

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 16:00 στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ανάβρας Αγιάς

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ

Σημείωση:

Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του χωριού