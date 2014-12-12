Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Χριστούλας
Αγιά | 04 Σεπ 2025, 11:08
Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών ο Δημήτριος Χριστούλας
Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 16:00 στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ανάβρας Αγιάς
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ
Σημείωση:
Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του χωριού
