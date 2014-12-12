Απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών ο Θωμάς Τσιόγγας

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ζωή & Χρήστος, Δημήτριος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος, Παρασκευή, Ευαγγελία, Θωμάς

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 11:30 π.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκουντόπουλος»