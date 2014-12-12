Έφυγε από τη ζωή ο Θωμάς Τσιόγγας
Κηδείες | 27 Οκτ 2025, 14:03
Απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών ο Θωμάς Τσιόγγας
Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ζωή & Χρήστος, Δημήτριος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος, Παρασκευή, Ευαγγελία, Θωμάς
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 11:30 π.μ.
2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκουντόπουλος»
