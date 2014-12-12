Έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Αναστασόπουλος
Κιλελέρ | 01 Σεπ 2025, 07:29
Απεβίωσε σε ηλικία 63 ετών ο Ιωάννης Αναστασόπουλος.
Η κηδεία του θα γίνει σήμερα Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:30 στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο Σοφό Λάρισας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Τα αδέλφια: Αναστάσιος – Βασιλική Αναστασοπούλου
Τα ανίψια: Αθανάσιος, Παρασκευή, Κωνσταντίνα
Οι λοιποί συγγενείς
Σημείωση:
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 17:00.
