Απεβίωσε σε ηλικία  63 ετών ο Ιωάννης Αναστασόπουλος.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:30 στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο Σοφό Λάρισας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα αδέλφια: Αναστάσιος – Βασιλική Αναστασοπούλου

Τα ανίψια: Αθανάσιος, Παρασκευή, Κωνσταντίνα

Οι λοιποί συγγενείς

Σημείωση:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 17:00.