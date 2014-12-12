Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο Ιωάννης Αργύρης

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα και ώρα 16:00 στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νέου Περιβολίου Λάρισας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελευθερία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος Αργύρης, Βιβή & Χρήστος Μπελιμέζης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννης, Αικατερίνη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 15:30 μ.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκουντόπουλος»