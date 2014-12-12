Έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Αργύρης
Κιλελέρ | 01 Σεπ 2025, 07:36
Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο Ιωάννης Αργύρης
Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα και ώρα 16:00 στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νέου Περιβολίου Λάρισας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελευθερία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος Αργύρης, Βιβή & Χρήστος Μπελιμέζης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννης, Αικατερίνη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 15:30 μ.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκουντόπουλος»
