Απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών ο Νικόλαος Κόκκινος.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 στον Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αναστασία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χαράλαμπος, Αλεξάνδρα, Δημήτρης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:
1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 10:30 π.μ.