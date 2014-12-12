Απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών ο Νικόλαος Κόκκινος.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 στον Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αναστασία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χαράλαμπος, Αλεξάνδρα, Δημήτρης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 10:30 π.μ.