Έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Κόκκινος
Κηδείες | 05 Νοε 2025, 14:32
Απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών ο Νικόλαος Κόκκινος.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 στον Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αναστασία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χαράλαμπος, Αλεξάνδρα, Δημήτρης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 10:30 π.μ.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.