Σε ηλικία 65 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Οικονόμου.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 στις 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η σύζυγος: Βασιλική

Τα παιδιά: Γεωργία και Αστέριος, Μαρία

Η μητέρα: Βασιλική

Ο εγγονός: Αβάπτιστο Η αδελφή: Ανδριάνα

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 1.30 μ.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου

Tην τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος".