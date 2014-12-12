Εφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Οικονόμου
Κηδείες | 19 Σεπ 2025, 19:08
Σε ηλικία 65 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Οικονόμου.
Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 στις 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Τα παιδιά: Γεωργία και Αστέριος, Μαρία
Η μητέρα: Βασιλική
Ο εγγονός: Αβάπτιστο
Η αδελφή: Ανδριάνα
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 1.30 μ.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου
Tην τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος".
