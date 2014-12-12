Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Μπακρατσάς
Κηδείες | 10 Οκτ 2025, 09:06
Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών ο Χρήστος Μπακρατσάς
Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή και ώρα 17:00 στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Νίκαιας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευάγγελος & Αναστασία, Θωμάς & Αλεξάνδρα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννα, Χρήστος, Νεφέλη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 16:30 μ.μ.)
2)Ο καφές θα δοθεί στο ΗΔΙΣΤΟΝ «Πλατεία Νίκαιας»
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκουντόπουλος»
