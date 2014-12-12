Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών ο Χρήστος Μπακρατσάς

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή και ώρα 17:00 στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Νίκαιας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευάγγελος & Αναστασία, Θωμάς & Αλεξάνδρα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννα, Χρήστος, Νεφέλη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 16:30 μ.μ.)

2)Ο καφές θα δοθεί στο ΗΔΙΣΤΟΝ «Πλατεία Νίκαιας»

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκουντόπουλος»