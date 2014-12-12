Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Πατσαλής.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 στη 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η σύζυγος: Σέβη

Τα αδέλφια: Στέλλα και Ιωάννης Μπορονίκος, Δημήτριος Πατσαλής, Αγγελική και Αλέξανδρος Κουρνούτης, Πέτρος Πατσαλής, Σοφία και Δημήτριος Γιαννούσης, Κωνσταντίνος Χατζηθεοδωρίδης

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου