Εφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Πατσαλής
Κηδείες | 04 Νοε 2025, 17:45
Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Πατσαλής.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 στη 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Η σύζυγος: Σέβη
Τα αδέλφια: Στέλλα και Ιωάννης Μπορονίκος, Δημήτριος Πατσαλής, Αγγελική και Αλέξανδρος Κουρνούτης, Πέτρος Πατσαλής, Σοφία και Δημήτριος Γιαννούσης, Κωνσταντίνος Χατζηθεοδωρίδης
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.