Σε ηλικία 58 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ελευθέριος Χασιώτης.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10.30 π.μ. από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Τριών Ιεραρχών στη Σκιάθο.

Η σύζυγος: Πατρίτσια

Ο γιος: Φίλιππος

Η αδελφή: Λίλη Χασιώτη – Πέρπερα

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς