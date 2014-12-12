Εφυγε από τη ζωή ο 58χρονος Ελεύθερος Χασιώτης
Κηδείες | 25 Οκτ 2025, 10:51
Σε ηλικία 58 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ελευθέριος Χασιώτης.
Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10.30 π.μ. από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Τριών Ιεραρχών στη Σκιάθο.
Η σύζυγος: Πατρίτσια
Ο γιος: Φίλιππος
Η αδελφή: Λίλη Χασιώτη – Πέρπερα
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
