Σε ηλικία 62 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Κωνσταντός.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Τα αδέλφια: Βασιλική Δρέλλα

Τα ανίψια: Παναγιώτα-Χρήστος, Ευαγγελία-Κώστας, Παρασκευάς-Λαμπρινή

Οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 9:30.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου κοιμητηρίου.