Εφυγε από τη ζωή ο 62χρονος Λαρισαίος
Κηδείες | 20 Αυγ 2025, 19:41
Σε ηλικία 62 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Κωνσταντός.
Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Τα αδέλφια: Βασιλική Δρέλλα
Τα ανίψια: Παναγιώτα-Χρήστος, Ευαγγελία-Κώστας, Παρασκευάς-Λαμπρινή
Οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 9:30.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου κοιμητηρίου.
