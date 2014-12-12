Έφυγε από τη ζωή στα 56 του ο Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου
Κηδείες | 06 Νοε 2025, 15:41
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών ο Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 15:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Δημήτριος & Γεωργία
Ο ΑΝΙΨΙΟΣ: Άκης
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. την Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ.
2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων εντός του Κοιμητηρίου
