Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών ο Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 15:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Δημήτριος & Γεωργία

Ο ΑΝΙΨΙΟΣ: Άκης

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. την Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων εντός του Κοιμητηρίου