Ο πρώην οδηγός της Formula 1 και επιφανής άνθρωπος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ιταλία, Αντρέα ντε Άνταμιτς, «άφησε» την τελευταία του πνοή την περασμένη εβδομάδα στην πατρίδα του, σε ηλικία 84 ετών.

Η κηδεία του έγινε στο Varano, μια κωμόπολη 2.500 κατοίκων κοντά στην Πάρμα, όπου εδρεύει η περίφημη ιδιόκτητη πίστα αυτοκινήτων με την σχολή ασφαλούς οδήγησης που είχε ιδρύσει και διηύθυνε ο ίδιος. Ο Αντρέα ντε Άνταμιτς συμμετείχε σε 36 Γκραν Πρι (1968 και 1970 – 1973) οδηγώντας για τις Ferrari, McLaren, March, Surtees και Brabham.

Ήταν παντρεμένος, από το 2010, με την Λαρισαία Σοφία Σπανού, επίσης προσωπικότητα του Ιταλικού μηχανοκίνητου αθλητισμού, η οποία παλαιότερα εργαζόταν για την Ferrari, στο Maranelo, όπου και γνωρίστηκαν. Το ζευγάρι είχε επισκεφτεί τη Λάρισα και τις Νέες Καρυές, απ΄όπου κατάγεται η Σοφία, τα Χριστούγεννα του 2020. Μαζί απέκτησαν μια κόρη, ενώ ο Αντρέα είχε και δυο παιδιά από τον πρώτο του γάμο. Η Σοφία Σπανού, που αποφεύγει επιμελώς την έκθεσή της στα σόσιαλ μίντια, ήταν πάντα δίπλα του όχι μόνο στη ζωή αλλά και στη σχολή του Varano όπου και θα συνεχίσει το έργο του.

Η καριέρα του Αντρέα ντε Άνταμιτς στη Formula 1 κόπηκε απότομα. Το ατύχημα, που του άλλαξε τη ζωή, συνέβη στο Γκραν Πρι της Μεγάλης Βρετανίας, το 1973. Στον 2ο γύρο, ο Τζόντι Σέκτερ της McLaren σε μια στροφή έχασε τον έλεγχο και χτύπησε στον τοίχο της ευθείας των πιτ. Η σκόνη που σηκώθηκε από την περιστροφή του Σέκτερ, προκάλεσε σύγκρουση εννέα αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα να διακοπεί ο αγώνας. Ο ντε Άνταμιτς ήταν ο πλέον άτυχος, καθώς έσπασε τον αστράγαλό του και παρέμεινε εγκλωβισμένος στο Brabham για πάνω από μισή ώρα. Αν και ανάρρωσε πλήρως, η ζημιά που υπέστη στο πόδι από το ατύχημα στο Silverstone, έθεσε τέλος στην καριέρα στη Formula 1.

Το 1978 έγινε αναλυτής του αθλήματος στην ιταλική τηλεόραση, στον όμιλο Μπερλουσκόνι. Αξιοποιώντας την εμπειρία και τον εξαιρετικό λόγο του, ο Αντρέα ντε Άνταμιτς εκπαίδευσε μία ολόκληρη γενιά ανθρώπων να βλέπουν και να κατανοούν τους αγώνες, ενώ, από το 1991 ανέλαβε ρόλο σχολιαστή της Formula 1.

Παράλληλα, μετά το τρομακτικό ατύχημα που είχε το 1973, αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του στην προώθηση της ασφαλούς οδήγησης. Για αυτό τον λόγο, ίδρυσε το Centro Internazionale Guida Sicura (Διεθνές Κέντρο Ασφαλούς Οδήγησης) το 1990, με την αρωγή της Alfa Romeo. Το κέντρο εστιάζει σε μαθήματα ασφαλούς, προχωρημένης και αθλητικής οδήγησης με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια.

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr

Δείτε ένα συγκινητικό βίντεο από την κηδεία του παλιού πιλότου όπου η νεκροφόρα με το φέρετρο κάνουν τον τελευταίο γύρο της πίστας του Varano με τους συνεργάτες του παρατεταγμένους να χειροκροτούν. Εδώ

Η Σοφία Σπανού

H Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης της Alfa Romeo στο Varano.