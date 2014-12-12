Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πρωτοετείς φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) της χώρας, ότι μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών, θα ακολουθήσει, εντός του Σεπτεμβρίου, η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων.

Επισημαίνεται ότι για την πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα των μετεγγραφών είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν αποκτήσει τους κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (ακαδημαϊκή ταυτότητα, «Εύδοξος») το αργότερο μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι, στο τέλος Ιουλίου ψηφίσθηκε από τη Βουλή, νομοθετική ρύθμιση της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, με την οποία επιταχύνονται οι διαδικασίες των μετεγγραφών φοιτητών, διαχωρίζοντας την τακτική περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που διενεργούνται εντός του μηνός Ιουνίου, από τις επαναληπτικές εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις όπως σοβαρά προβλήματα υγείας ή οικογενειακές απώλειες, εντός του Σεπτεμβρίου.

Η υποβολή των αιτήσεων και η συνακόλουθη ανακοίνωση των μετεγγραφών των φοιτητών που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου, πολύ νωρίτερα από τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, θα συμβάλει ουσιαστικά στον οικογενειακό προγραμματισμό, καθώς αποφεύγονται άσκοπα έξοδα μετακόμισης ή μισθωμάτων, ενώ παράλληλα δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα και ο χρόνος να προσαρμοστούν ομαλά στο νέο τους περιβάλλον.

Επιπλέον, εξασφαλίζεται η καλύτερη οργάνωση του εκπαιδευτικού τους προγράμματος από την αρχή του εξαμήνου. Συγχρόνως, θα διευκολυνθεί ο προγραμματισμός και η απρόσκοπτη υλοποίηση της εκπαιδευτικής και διοικητικής διαδικασίας στα ίδια τα Πανεπιστήμια (διανομή συγγραμμάτων, κατανομή εστιών και αποτελεσματικότερη οργάνωση της φοιτητικής μέριμνας).