Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε δύσβατη δασική περιοχή του Τυρνάβου και πέρασε προς την περιοχή του Ζάρκου, στον Δήμο Φαρκαδόνας Τρικάλων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβέστες επιχείρησαν με πεζοπόρα τμήματα, καθώς το δύσβατο έδαφος δεν επέτρεπε την προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη φωτιά δεν κινδύνευσαν ποιμνιοστάσια της περιοχής.

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης επιχειρούν εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, με στόχο να περιοριστούν οι διάσπαρτες εστίες που εξακολουθούν να καίνε εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Όπως δήλωσε στη Λέσχη 97,6 η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή, η φωτιά είναι σχεδόν υπό πλήρη έλεγχο, ενώ δεν υφίσταται κίνδυνος για το χωριό Ζάρκο. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή τόσο από αέρα όσο και επίγειες, ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.

Η αγωνία των κατοίκων φαίνεται να βαδίζει προς το τέλος, με τις αρχές να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι σύντομα η πυρκαγιά θα έχει τεθεί οριστικά υπό έλεγχο.

