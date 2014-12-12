O δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης στον Δήμο Τεμπών κ. Λάμπρος Ζάρρας παρέστη στη σημερινή εκδήλωση για τη Γιορτή Κάστανου στα Αμπελάκια.

Σε δήλωσή του αναφέρει:

"Με ιδιαίτερη χαρά παραβρέθηκα σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στα Αμπελάκια, στη φετινή Γιορτή Κάστανου, που συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Τεμπών και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αμπελακίων.

Η συγκεκριμένη γιορτή, που καθιερώθηκε το 2018 επί της τότε Δημοτικής Αρχής του Κώστα Κολλάτου, συνεχίζει μέχρι σήμερα να αποτελεί θεσμό για την περιοχή, αναδεικνύοντας τη δυναμική του πρωτογενούς τομέα, την παράδοση των Αμπελακίων και τη συλλογική προσπάθεια των ανθρώπων του τόπου.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους καλλιεργητές, στον Αγροτικό Συνεταιρισμό, στους τοπικούς συλλόγους και σε όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχία της διοργάνωσης, που με συνέπεια και μεράκι προβάλλει το κάστανο και τον τόπο μας.