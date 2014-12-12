Ερώτηση στην δημοτική αρχή του Δήμου Κιλελέρ κατέθεσε η δημοτική παράταξη "Όραμα για το Κιλελέρ" με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Ζαχαριά, αναφέροντας τα εξής:

"Τον τελευταίο καιρό έχουμε γίνει αποδέκτες δεκάδων παραπόνων για την αποκομιδή απορριμμάτων κάτι που και οι ίδιοι παρατηρούμε στα χωριά του δήμου μας.

Επίσης προβλήματα έχουν αναφερθεί και για κοινόχρηστους χώρους καθώς η πλημμελή φροντίδα τους δείχνει εικόνες εγκατάλειψης που πρόσφατα αναδείχθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακόμη και στην έδρα του Δήμου.

Συγκεκριμένα ενώ αναδείχθηκε ανάδοχος για την αποκομιδή σκουπιδιών με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και η εκπρόσωπος μας υπέρ ψήφισε με την επιφύλαξη να πληρούνται οι όροι και η νομιμότητα της διαδικασίας, η αποκομιδή των σκουπιδιών γίνεται κυρίως με τα δύο δημοτικά απορριμματοφόρα και της φιλοτιμης προσπάθειας του προσωπικού καθαριότητας του Δήμου μας.

Είναι προφανές ότι αυτό δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, και φυσικά δεν συζητάμε για την ανακύκλωση και πολύ περισσότερο για πλύση και απολύμανση των κάδων που δεν υφίσταται και μάλιστα την περίοδο του καλοκαιριού.

Οφείλει λοιπόν η Δημοτική Αρχή να απαντήσει τόσο στους Δημότες όσο και στην Αντιπολίτευση η οποία θεσμικά θέτει το θέμα μαζί με μία σειρά θεμάτων της επικαιρότητας στην 4η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας που θα γίνει στις 26 Αυγούστου 20:00 μ.μ."