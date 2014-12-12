Ζευγάρι έκλεψε μοτοσικλέτα στον Τύρναβο
Αστυνομικά | 17 Νοε 2025, 12:28
Από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής μοτοσικλέτας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων (άνδρα και γυναίκας).
Ειδικότερα, όπως προέκυψε, την 11-11-2025 το μεσημέρι στον Τύρναβο, οι δράστες αφαίρεσαν σταθμευμένη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας άλλου άνδρα.
Η αφαιρεθείσα μοτοσικλέτα εντοπίστηκε πρωινές ώρες της 12-11-2025 σταθμευμένη σε άλλο σημείο του Τυρνάβου και αποδόθηκε στον νόμιμο δικαιούχο της.
