Από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής μοτοσικλέτας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων (άνδρα και γυναίκας).

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, την 11-11-2025 το μεσημέρι στον Τύρναβο, οι δράστες αφαίρεσαν σταθμευμένη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας άλλου άνδρα.

Η αφαιρεθείσα μοτοσικλέτα εντοπίστηκε πρωινές ώρες της 12-11-2025 σταθμευμένη σε άλλο σημείο του Τυρνάβου και αποδόθηκε στον νόμιμο δικαιούχο της.