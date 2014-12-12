Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης βρίσκεται στο κέντρο της καρδιάς μας!

Από τις 10 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου, το Fashion City Outlet φιλοξενεί το ολοκαίνουριο Tesla Model Y Long Range All-Wheel Drive, προσκαλώντας τους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά ένα από τα πιο εντυπωσιακά ηλεκτρικά SUV στον κόσμο.

Μέσα από ένα self-serve test drive, μπορείτε να καθίσετε πίσω από το τιμόνι του Model Y και να ζήσετε την εμπειρία Tesla στη Λάρισα. Ανακαλύψτε την πανοραμική γυάλινη οροφή, το premium εσωτερικό και την 15 ιντσών κεντρική οθόνη αφής που αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την οδήγηση. Το Model Y συνδυάζει αυτονομία έως 600 χλμ. (WLTP), τετρακίνηση, 0–100 χλμ./ώρα σε 4,8’’ και την κορυφαία τεχνολογία της Tesla σε κάθε λεπτομέρεια.

Αφού προγραμματίσετε το test drive σας, ένας Tesla Sales Advisor θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας καθοδηγήσει στη διαδικασία και να διασφαλίσει ότι η εμπειρία σας θα είναι μοναδική από την πρώτη στιγμή.

📍 Ζήστε την εμπειρία Tesla στο Fashion City Outlet, Λάρισα

Κλείστε το test drive σας εδώ:

👉 www.tesla.com/el_GR/drive?selectedModel=ModelY

Το Fashion City Outlet συνεχίζει να φιλοξενεί ξεχωριστές εμπειρίες που συνδυάζουν τεχνολογία, καινοτομία και lifestyle, προσφέροντας πάντα κάτι νέο στους επισκέπτες του. Με δωρεάν άνετο parking, συνεχές ωράριο λειτουργίας και μοναδικές προσφορές στα αγαπημένα brands, κάθε επίσκεψη είναι ένα βήμα πιο κοντά στο μέλλον.

Experience Tesla — στο κέντρο της καρδιάς μας, το Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr