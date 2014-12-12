Δεκαπέντε υπολογιστές διένειμε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων στο παλιό διοικητήριο της οδού Παπαναστασίου.

Η χωρική αντιπεριφερειάρχης Μαρία Γαλλιού, αναφέρθηκε στο δημογραφικό, το οποίο όπως είπε θα απασχολήσει την Ελλάδα και τις επόμενες δεκαετίες, τονίζοντας παράλληλα πως η φετινή χρονιά δεν είναι η ίδια με τις υπόλοιπες. “Βλέπουμε ότι συρρικνώνονται τα σχολεία μας. Η Περιφέρεια τηρουμένων των δυνατοτήτων της έρχεται σήμερα να δώσει στα παιδιά τη δυνατότητα της ψηφιακής μετάβασης και τη στήριξη με αυτή τη δράση”, τόνισε μεταξύ άλλων η κα Γαλλιού. Παρών στην εκδήλωση και ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Αναστασίου.

Να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής ισότητας, δίνοντας σε παιδιά και εφήβους τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές δραστηριότητες μέσω σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιβεβαιώνοντας ότι η συνεργασία αυτή μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες.

kosmoslarissa.gr

Φωτο, tinealarissa.gr