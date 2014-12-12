Με πλούσιες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους γιορτάζει η Λάρισα την Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο, σήμερα, Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, οπότε και κορυφώνονται οι δράσεις Δήμου Λαρισαίων, Περιφέρειας Θεσσαλίας και φορέων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025.

Από τις 9 το πρωί, το κέντρο της πόλης μετατρέπεται σε ένα τεράστιο γήπεδο, καθώς οι οδοί Παπαναστασίου, Κύπρου και Μ. Αλεξάνδρου μεταμορφώνονται σε ανοιχτούς χώρους άθλησης. Μαθήτριες και μαθητές αθλητικών συλλόγων και φορέων δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να μεταδώσουν το μήνυμα «Κινητικότητα για όλους, δημόσιος χώρος για όλους».

Να σημειωθεί ότι ειδικά για σήμερα, οι Αστικές Συγκοινωνίες Λάρισας θα μεταφέρουν δωρεάν τις μαθήτριες και τους μαθητές που θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις στην Κεντρική πλατεία.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Λάρισα υποδέχεται μια ξεχωριστή αθλητική και κοινωνική δράση, τον 9ο Μαραθώνιο για Παιδιά με Χρόνια Νοσήματα. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και ενίσχυση των παιδιών που δίνουν καθημερινά τον δικό τους αγώνα.

Από τις 10.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, με αφετηρία το Αρχαίο Θέατρο, μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα δρόμου αγάπης. Να σημειωθεί ότι οι παράλληλες δράσεις περιλαμβάνουν: εθελοντική αιμοδοσία, εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών, ενημερωτικά περίπτερα για τη δωρεά οργάνων και τη στήριξη οικογενειών, δραστηριότητες για παιδιά και μουσικά δρώμενα.

Bubble Day για μικρούς και μεγάλους

Οι δράσεις για την Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο ολοκληρώνονται το μεσημέρι, με μια ιδιαίτερη γιορτινή εκδήλωση, στην Κεντρική πλατεία (13.00-14.00): Μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις περιμένουν τους μικρούς συμπολίτες μας, στους οποίους θα μοιραστεί «εξοπλισμός» για να διασκεδάσουν με έναν πρωτότυπο και μαγευτικό τρόπο.

Σκυτάλη στο Πάρκο Αλκαζάρ

Αύριο, Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025 (που έχει οριστεί ως παγκόσμια Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο), τη σκυτάλη των δράσεων παίρνει το Πάρκο Αλκαζάρ, όπου Δήμος, Περιφέρεια, Α’θμια και Β’θμια Εκπαίδευση, Τροχαία, Αστικές Συγκοινωνίες, Ταξί, Διανομείς και πλήθος φορέων έχουν προγραμματίσει σειρά διασκεδαστικών, μα πάνω απ’ όλα ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι:

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής: Eπισκέψεις σχολείων Α΄θμιας Εκπαίδευσης

Αστικό ΚΤΕΛ: Ενημέρωση των παιδιών Β΄θμιας Εκπαίδευσης και πρακτική εφαρμογή ορθής χρήσης του αστικού λεωφορείου.

«Μπαίνω στον κόσμο των ΑΜΕΑ»: Παιχνίδι για την κατανόηση δυσκολιών κυκλοφορίας ΑΜεΑ με προβλήματα όρασης.

Ζωγραφική με θέμα τις αειφορικές μετακινήσεις στην πόλη

Ενημέρωση παιδιών Β΄θμιας Εκπαίδευσης από τη Δημοτική Αστυνομία και την Τροχαία, για την ορθή χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων/σκούτερ.

Διοργανωτές & συμμετέχοντες φορείς στην ΕΕΚ 2025

Περιφέρεια Θεσσαλίας, Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος

Δήμος Λαρισαίων, Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας, Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διεύθυνση Παιδείας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής-ΚΑΠΗ, Δημοτική Αστυνομία

Α΄θμια και Β΄θμια Εκπαίδευση

ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ «Γυάλινος Κόσμος»

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών

Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Ν.Λάρισας

Unesco

ΣΕΓΑΣ, ΕΠΟ, ΕΣΚΑΘ, ΕΠΣΛ

ΚΕΠΕΑ Ελασσόνας

Τροχαία Λάρισας

Σωματείο Διανομέων Ν.Λάρισας

Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας

Σύλλογος Ταξί Ν.Λάρισας

Χορηγοί: Victoria Cinemas, Αστικές Συγκοινωνίες Λάρισας