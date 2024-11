Οι λάτρεις της κλασικής κιθάρας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα διήμερο με συναυλίες και ενδιαφέρουσες δράσεις (σεμινάριο, διάλεξη, παρουσίαση) στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, το Σάββατο 30 Νοεμβρίου και την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου κατά την διάρκεια της 10ης (επετειακής) Πανελλήνιας Συνάντησης συνόλων και ορχηστρών κιθάρας - Λάρισα 2024.

Πρόγραμμα φεστιβάλ

Σάββατο 30/11 19:30 - Συναυλία με το διεθνούς φήμης duo MELIS (Αλέξης Μουζουράκης και Susana Prieto) σε έργα Rameau, Lhoyer, De Falla, Tchaikovsky, Bogdanovic.

Κυριακή 1/12 10:30 - Σεμινάριο για σύνολα και ορχήστρες κιθαριστών (Αλέξης Μουζουράκης, Susana Prieto)

13:00 -“Εργονομία,πρόληψη και διαχείρηση παθήσεων για μουσικούς”, διάλεξη και πρακτική εφαρμογή των ασκήσεων, από φοιτητές του τμήματος φυσικοθεραπείας του BSc Physiotherapy UEL International του Μητροπολιτικού Κολεγίου - Campus Larissa και την ακαδημαϊκή υπεύθυνη Δρ. Θεοδώρα - Ευαγγελία Βασιλοπούλου.

18:00 Συναυλία ορχηστρών κιθάρας

Συμμετέχουν: "Ορχήστρα κιθάρας Δημοτικού ωδείου Λάρισας", Ορχήστρες "Solarpege" και "Solarpege junior" Σύγχρονου ωδείου Λάρισας, ορχήστρα κιθαριστών Βόλου "Sempre Viva" ωδείου Μελωτρόπιο, σύνολο "Musicart" Νέου ωδείου Κοζάνης.

-Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στη αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού ωδείου Λάρισας και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει η κα. Νάνση Χατζή, καθηγήτρια του ΔΩΛ.

Λίγα λόγια για τους προσκεκλημένους....

DUO MELIS

Το Duo MELIS ιδρύθηκε το 1999 στο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Βόλου, από την Ισπανίδα κιθαρίστρια Susana Prieto και τον Έλληνα κιθαριστή Αλέξη Μουζουράκη.

Μετά από βασικές μουσικές σπουδές σε Ελλάδα και Ισπανία, ολοκλήρωσαν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους στα Koninklijk Conservatorium της Χάγης (Ολλανδία), Felix Mendelssohn Bartholdy Superior Conservatory της Λειψίας (Γερμανία) και Superior Conservatory Hanns Eisler του Βερολίνου.

Από τότε το ντουέτο συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα κιθαριστικά σύνολα του κόσμου, έχοντας εμφανιστεί σε κορυφαίες αίθουσες συναυλιών όπως η Φιλαρμονική του Βερολίνου, το Concertgebouw (Άμστερνταμ), το Tchaikovsky Hall (Μόσχα), το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Merkin Concert Hall (Νέα Υόρκη). Παράλληλα εμφανίζονται σε σειρά συναυλιών και master class σε κιθαριστικά φεστιβάλ σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία.

Έχουν τιμηθεί με πλήθος βραβείων και διακρίσεων, τόσο ως ντουέτο όσο και ως σολίστες, σε διοργανώσεις όπως: International Guitar Duo Competition of Frechen (Γερμανία), Guitar Duo Competition of Montelimar (Γαλλία), 21st International Guitar Duo Competition "Mauro Giuliani" (Ιταλία), Chamber Music Competition of Leipzig (Γερμανία), International Guitar Duo Competition of Paris (Γαλλία).

Το 2003 ηχογράφησαν το πρώτο τους cd, μετά από την απόκτηση του recording prize στο International Chamber Music Competition "Gaetano Zinetti" (Ιταλία). Το 2005 πέτυχαν ακρόαση στο φημισμένο “Yehudi Menuhin Society Live Music Now”.

Το Duo Melis έχει συνεργαστεί με την Berliner Symphoniker, την Neubrandenburger Philharmonie, την Bayerische Kammerphilharmonie, την Radio Orchestra of Bucharest και την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση του Leo Brouwer.

Το ευρύ ρεπερτόριο του ντουέτου εκτείνεται από την παλαιά μουσική μέχρι τους A. Piazzolla, A. Ginastera και Leo Brouwer, ενώ συμπεριλαμβάνει τα κοντσέρτα για δύο κιθάρες των Rodrigo, Castelnuovo-Tedesco, Leo Brower και Vivaldi, καθώς και το σύγχρονο έργο του Marek Pasieczny το οποίο είναι αφιερωμένο στο Duo Melis.

Kατά τις πρόσφατες περιοδείες του στη Βόρειο Αμερική εμφανίστηκαν στο Guitar Foundation of Americas Annual Convention και σε πόλεις όπως Chicago, St. Louis, Austin, Scranton, College Station, Houston, Brownsville και Detroit. Έπαιξαν δύο φορές στα OMNI Concerts του San Francisco και στο πλαίσιο του Cleveland Classical Guitar Weekend.

Στην Ευρώπη, έχουν παρουσιάσει τη δουλειά τους σε Ιταλία, Ελλάδα, Γερμανία, Πολωνία, Ρωσία, Ισπανία, Ρουμανία, Ολλανδία, Τσεχία, Αυστρία, Νορβηγία, Σουηδία και Γαλλία.

Από το 2006 η Susana Prieto και ο Αλέξης Μουζουράκης είναι καθηγητές στο Conservatoire National de Strasbourg στη Γαλλία.

“…a virtuoso performance by two artists at the top of their game.

At times their phrasing was passionate and breathless, at others languid and flowing…”

“Classical Guitar Magasine”

"Το Duo Melis είναι, για πολλούς, αυτή τη στιγμή το κιθαριστικό δίδυμο με τις καλύτερες επιδόσεις και το πιο ευχάριστο άκουσμα. Ο απαλός και κομψός ήχος τους στην κιθάρα εξακολουθεί να διατηρεί μεγάλη σαφήνεια στις συγχορδίες, και η ρυθμική και αρμονική συνύπαρξή τους στο παίξιμο κάνουν το Duo Melis να ξεχωρίζει."

"Siccas Guitars"

Δρ. Θεοδώρα - Ευαγγελία Βασιλοπούλου

BSc Φυσικοθεραπείας της Σ.Ε.Υ.Π του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης

BSc Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

MSc ‘Άσκηση και Υγεία’ του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων

Kάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στο ίδιο Τμήμα.

Έχει διδάξει ποικίλα αντικείμενα τόσο στο BSc του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων, του Τ.Ε.Ι. Διατροφής και Διαιτολογίας Καρδίτσας, σε προγράμματα του Κ.Ε.Δ.Ι.Β.Ι.Μ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε σεμινάρια εξειδίκευσης, αλλά και στο MSc Εργονομία- Επαγγελματική Φυσιολογία και Υγεία της Εργασίας- QoL, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Λαμβάνει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα και δημοσιεύσεις σε έγκριτα ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, ενώ παράλληλα συμμετέχει με παρουσιάσεις σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια.

Εξειδικεύσεις: Manual Therapy, Manual Lymph Drainage, Halliwick, Schroth, Clinical Pilates.

Είναι αυτοαπασχολούμενη φυσικοθεραπεύτρια από το 2005 ενώ από το 2019 είναι Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του BSc Physiotherapy UEL International στο Campus Λάρισας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.