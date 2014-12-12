Από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Domotel Xenia Βόλου το ετήσιο συνέδριο της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Ημέρες Πνευμονολογίας 2025».

Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν οι πρόσφατες εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία συχνών αναπνευστικών νοσημάτων, όπως το άσθμα, η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και οι διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο. Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι καθιερωμένες συνεδρίες με παρουσίαση και συζήτηση κλινικών περιστατικών από την πανεπιστημιακή κλινική αλλά και από ιδιώτες πνευμονολόγους που εκπαιδεύτηκαν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη ενότητες αφιερωμένες στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στην υγεία, στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική λήψη αποφάσεων καθώς και στον ρόλο των κοινωνικών δικτύων στην ενημέρωση των ασθενών.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει και φέτος η Ημερίδα Νοσηλευτικών Θεμάτων, που διοργανώνεται για 7η χρονιά, απευθυνόμενη σε νοσηλευτές και φοιτητές νοσηλευτικής, ενισχύοντας τη διατομεακή συνεργασία στον χώρο της υγείας.

Με τη λήξη του συνεδρίου, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, θα διανεμηθεί επιστημονικό υλικό στο κοινό με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για τους επαγγελματίες υγείας της Θεσσαλίας και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.