Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, στο πλαίσιο της υποστήριξης των Σχολικών Μονάδων ενόψει της έναρξης του σχολικού έτους 2025-2026, πραγματοποίησε την Παρασκευή 5/9/2025, στο αμφιθέατρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, την ενημερωτική την Ημερίδα με τίτλο: “Οργανώνοντας αποτελεσματικά το διοικητικό έργο των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2025-2026”, η οποία απευθυνόταν στους/στις Διευθυντές/ντριες, Προϊσταμένους/ες των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων αρμοδιότητάς της.

Στόχος της ενημερωτικής Ημερίδας ήταν η κατάρτιση επάνω στις διοικητικές ενέργειες, οι οποίες με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία απαιτούνται κατά τη διοίκηση της σχολικής μονάδας, καθώς και η παροχή χρήσιμων πληροφοριών όσον αφορά ένα σύνολο διοικητικών ζητημάτων που σχετίζονται με την επικοινωνία και συνεργασία των σχολικών μονάδων με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία της, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, απευθυνόμενη προς τα στελέχη της Εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:

«Η θέση ευθύνης που κατέχετε δεν είναι απλώς διοικητική ή οργανωτική ·είναι θεμελιώδης για τη μετάβαση της εκπαιδευτικής πολιτικής από το επίπεδο του νομοθετικού σχεδιασμού στο πεδίο της σχολικής πραγματικότητας. Ως στελέχη εκπαίδευσης λειτουργείτε ως κρίσιμοι μεσολαβητές ανάμεσα στο κεντρικό θεσμικό πλαίσιο και στη μικροκοινωνία της σχολικής μονάδας, μετασχηματίζοντας τις κανονιστικές προβλέψεις σε καθημερινές παιδαγωγικές και διοικητικές πρακτικές. Με άλλα λόγια, η δική σας πράξη αποτελεί τον τόπο όπου η εκπαιδευτική πολιτική μετουσιώνεται σε παιδαγωγικό βίωμα και κοινωνικό κεφάλαιο. Ο ρόλος σας είναι κομβικός, καθώς αποτελείτε τα στελέχη εκείνα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής. H ιδιαίτερη αυτή επισήμανση αφορά κυρίως στους νέους συναδέλφους που αναλαμβάνουν φέτος για πρώτη φορά διοικητικά καθήκοντα, στους οποίους εύχομαι καλή θητεία με συνέπεια, παιδαγωγική ηγεσία και διοικητική επάρκεια.

Η σημερινή Ημερίδα, έχοντας πλέον αποκτήσει χαρακτήρα θεσμικής αναφοράς, δεν περιορίζεται σε τυπικές διαδικασίες ενημέρωσης, αλλά εντάσσεται στον ευρύτερο κύκλο της υπηρεσιακής λογοδοσίας και της παιδαγωγικής ηγεσίας. Σκοπός της είναι η ερμηνευτική αποσαφήνιση κρίσιμων πτυχών της διοίκησης των σχολικών μονάδων, υπό το πρίσμα του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, η ενδυνάμωση του ρόλου σας ως στελεχών εκπαίδευσης, τα οποία κατά τον Ν. 4823/2021 φέρουν την ευθύνη της εφαρμογής της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, και η εμβάθυνση της θεσμικής συνεργασίας σας τόσο με τα επιμέρους Τμήματα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας όσο και με το ΠΥΣΠΕ, που αποτελεί το θεσμικό όργανο υπηρεσιακής εγγύησης της νομιμότητας και της αξιοκρατίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ημερίδα λειτουργεί όχι ως τυπικό σημείο εκκίνησης της σχολικής χρονιάς, αλλά ως πεδίο επιστημονικού αναστοχασμού και θεσμικής ενδυνάμωσης του διοικητικού σας ρόλου…

Το έργο σας καθίσταται πολυεπίπεδο και διττό: παιδαγωγικό, καθώς καλείστε να λειτουργείτε ως ηγέτες μάθησης, να συντονίζετε τον Σύλλογο Διδασκόντων, να καλλιεργείτε θετικό σχολικό κλίμα και να προάγετε την ολόπλευρη ανάπτυξη μαθητών και μαθητριών· αλλά και διοικητικό, καθώς φέρετε την ευθύνη για τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, την εφαρμογή των αρχών της διοικητικής νομιμότητας, τη διασφάλιση της χρηστής και αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου και υλικού δυναμικού και τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος. Ο διττός αυτός ρόλος δεν είναι αντιθετικός αλλά αλληλένδετος, καθώς η παιδαγωγική ηγεσία προϋποθέτει θεσμική νομιμότητα, ενώ η διοικητική λειτουργία αποκτά ουσία μόνο όταν υπηρετεί τον παιδαγωγικό σκοπό της εκπαίδευσης…».

Στην Ημερίδα παρέστη, επίσης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης του Δήμου Λαρισαίων, κ. Γερογιώκας Ηρακλής, ο οποίος αναφέρθηκε στο ζήτημα των σχολικών τροχονόμων στις σχολικές μονάδες των ορίων του Δήμου Λαρισαίων, ενώ οι Προϊστάμενοι/ες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και αρμόδιο προσωπικό, παρουσίασαν τις αρμοδιότητες εκάστου Τμήματος και αναφέρθηκαν διεξοδικά στα στάδια των διοικητικών ενεργειών εκ μέρους των σχολικών μονάδων κατά την επικοινωνία τους με τη Διεύθυνση, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Το Πρόγραμμα της Ημερίδας είχε ως εξής:

· Εναρκτήρια Ομιλία της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Καραγιώργου Αικατερίνης.

· Κουσατάλογλου Ευγενία, Προϊσταμένη Τμήματος Α΄ Διοικητικού, «Αρμοδιότητες του Τμήματος Α΄ Διοικητικού».

· Ηρακλής Γερογιώκας, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης Δήμου Λαρισαίων, «Ενημέρωση για τους Σχολικούς Τροχονόμους».

· Καραγεώργου Σταυρούλα, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, «Αρμοδιότητες του Τμήματος Β΄ Οικονομικού».

· Σάββα Ανδρομάχη, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Γ΄ Προσωπικού, «Αρμοδιότητες του Τμήματος Γ΄ Προσωπικού».

· Παππάς Αχιλλέας, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, «Άδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών».

· Κολοκοτρώνης Δημήτριος, Προϊστάμενος Τμήματος Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, «Αρμοδιότητες του Τμήματος Δ΄ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών σε σχέση με τις σχολικές μονάδες».

· Δούβλης Θεόδωρος, Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, «Αρμοδιότητες του Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.».

· Ροζακέα Ναταλία, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, «Θέματα myschool».

· Κωτσιοπούλου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, «Αρμοδιότητες Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων».

· Λιάπης Βασίλειος, ΠΕ86 Πληροφορικής, «Λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων».

· Ερωτήσεις – συζήτηση.