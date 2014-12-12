Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, στο πλαίσιο των δράσεων για το σχολικό έτος 2025–2026, και σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ανακοινώνει τη διοργάνωση ημερίδας με τίτλο: «Γνωρίζω τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα».

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο της Πινακοθήκης την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 και ώρα: 18:00 – 20:30 και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συνοδεύσουν μαθητές στο πλαίσιο:

· του μαθήματος των εικαστικών

· εκπαιδευτικών πολιτιστικών προγραμμάτων

· εκπαιδευτικών επισκέψεων και διαθεματικής διδασκαλίας

· ευρωπαϊκών δράσεων όπως eTwinning, Erasmus+ κ.ά.

Στόχοι της ημερίδας είναι η προσέγγιση και εξοικείωση των μαθητών όλων των ηλικιών με τις εικαστικές τέχνες, μέσα από θεωρητικές αλλά κυρίως βιωματικές και ευχάριστα εμπειρικές μεθόδους. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα ξεναγηθούν στους χώρους και τις εκθέσεις της Πινακοθήκης, και θα ενημερωθούν για τα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα που θα υλοποιούνται τόσο στη μόνιμη συλλογή όσο και στις περιοδικές εκθέσεις.Στο τέλος της ημερίδας θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στους εκπαιδευτικούς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2410621205, κ. Ελένη Παπανικολάου.