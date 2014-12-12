Στη Λάρισα θα βρίσκονται σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, προκειμένου να συμμετάσχουν σε ημερίδα με τίτλο «Ψηφιακή υγεία στην πράξη – Καινοτομία, διαλειτουργικότητα και μεταρρύθμιση στην υγειονομική περίθαλψη».

Την ημερίδα οργανώνουν, στο ξενοδοχείο «Διβάνη», στις 5 μ.μ., το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής Απεικόνισης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει ως στόχο να αναδείξει τις προοπτικές και τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στην υγεία, με έμφαση: στις εθνικές πολιτικές και τις εφαρμογές του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στη συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης, της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων, στη συμμετοχή πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και κόμβων καινοτομίας, καθώς και στον ρόλο της φαρμακοβιομηχανίας και των κοινωνικών φορέων.

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτριος Κουρέτας, καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, πανεπιστημίων και του χώρου της καινοτομίας.

Η ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, ερευνητές, εκπροσώπους της βιομηχανίας και της κοινωνίας.