«Βαριά» ήττα με 4-1 που έβαλε τη σφραγίδα της στον διαφαινόμενο αποκλεισμό από το Κύπελλο γνώρισε η ΑΕΛ στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ με την ελπίδα αυτή η ήττα να μην επηρεάσει κανέναν στον οργανισμό της λαρισινής ομάδας ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Οι καλύτερες στιγμές

2’ Ο ΠΑΟΚ άγγιξε το γκολ μόλις στο 2ο λεπτό, με τον Αναγνωστόπουλο να κρατάει το μηδέν στην εστία του με εντυπωσιακή διπλη επέμβαση.

3’ ΓΚΟΛ Ο Ιβανούσετς βρήκε χώρο εκτός περιοχής και με απίστευτο διαγώνιο σουτ με το δεξί νίκησε τον Αναγνωστόπουλο.

10’ Ο Ντεσπόντοβ μπήκε στην περιοχή της ΑΕΛ Novibet από τα δεξιά και έκανε το διαγώνιο συρτό σουτ στο 10ο λεπτό, με τη μπάλα να φεύγει έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας του Αναγνωστόπουλου.

12’ ΓΚΟΛ Εξαιρετική συνεργασία από τους παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Κένι να κάνει το γύρισμα στο ύψος της μικρής περιοχής και τον Κωνσταντέλια να κάνει το πλασέ στην κίνηση, για να δώσει αβαντάζ δύο γκολ στον Δικέφαλο.

17’ Ώρα για on field review, με τον Πολυχρόνη να δίνει πέναλτι βλέποντας στο μόνιτορ το τράβηγμα της φανέλας του Κωνσταντέλια από τον Κοβάτσεβιτς.

18’ ΓΚΟΛ Ο Ντεσπόντοβ ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Αναγνωστόπουλο, για να γράψει το 3-0

31’ ΓΚΟΛ Σέντρα από δεξιά του Ντεσπόντοφ, θαυμάσιο πλασέ με τη μία του 18χρονου φορ Μύθου στη δεξιά γωνία και 4-0

35′ Αριστερό σουτ του Σαγκάλ εντός περιοχής στην αγκαλιά του Τσιφτσή

38′ Αριστερό σουτ του Μιχαηλίδη μετά την απομάκρυνση της άμυνας στο κόρνερ, ψηλά άουτ η μπάλα

53’ Μπιάνκο, Ντεσπόντοφ συνδυάστηκαν, ο Βούλγαρος γύρισε στον Κωνσταντέλια, ο οποίος εκτέλεσε και απέκρουσε εντυπωσιακά ο Αναγνωστόπουλος

58’ Κόρνερ του Ντεσπόντοφ, στο πρώτο δοκάρι γύρισε με το πόδι ο Μιχαηλίδης και στο δεύτερο ο Μπάμπα με προβολή σε κενή εστία έστειλε τη μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι

62′ Αριστερό σουτ του Μιχαηλίδη κόντραρε στον Τσάκλα κι απέκρουσε δύσκολα στη δεξιά γωνία ο Αναγνωστόπουλος

75’ ΓΚΟΛ Ο Τούπτα από αριστερά με το δεξί εκτέλεσε το κόρνερ και η μπάλα κατέληκε στην αριστερή γωνία του Τσιφτσή

84′ Σουτ εκτός περιοχής του Τσάλοφ ψηλά άουτ

93′ Πάσα του Μπέρδου δεξί σουτ του Μπιάνκο από το ύψος του πέναλτι, μπλόκαρε ο Αναγνωστόπουλος

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Βολιάκο, Μπάμπα (72′ Τέιλορ), Μπιάνκο, Μεϊτέ (60′ Θυμιάνης), Ιβάνουσεκ, Κωνσταντέλιας (60′ Τάισον), Ντεσπόντοφ (60′ Μπέρδος), Μύθου (72′ Τσάλοφ).

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάνης (64′ Φεριγκρά), Παντελάκης, Αντράντα (75′ Σουρλής), Στάικος, Δημηνίκος (55′ Βαρσάμης), Τούπτα, Σαγάλ (75′ Γιούσης), Γκαράτε (55′ Τσάκλα).