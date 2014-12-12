Την εντός έδρας ήττα με σκορ 1-2 από τον Λεβαδειακό γνώρισε η ΑΕΛ Novibet στο AEL FC ARENA, στο πλαίσιο της 2ης Αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Το νικητήριο τέρμα των φιλοξενούμενων σημειώθηκε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων (90’+5’), αφήνοντας τους «βυσσινί» με τον έναν βαθμό της πρεμιέρας απέναντι στο Μαρκό.

Ο προπονητής Γιώργος Πετράκης παρέταξε την ομάδα με αρκετές αλλαγές σε σχέση με την αναμέτρηση πρωταθλήματος με την ΑΕΚ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ευκαιρίες εκατέρωθεν, με τον Πεντρόσο και τον Γκούμα να απειλούν την εστία του Αναγνωστόπουλου, προτού ο Συμελίδης ανοίξει το σκορ για τον Λεβαδειακό στο 43’ με δυνατό σουτ (0-1).

Η ΑΕΛ Novibet αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Τούπτα να δοκιμάζει στο 56’ σουτ που πέρασε ελάχιστα άουτ. Η ισοφάριση ήρθε στο 83’, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τούπτα, η κεφαλιά του Πασά οδήγησε σε αυτογκόλ του Κάτρη (1-1).

Το ματς απέκτησε έντονο ρυθμό στο φινάλε, με εκατέρωθεν ευκαιρίες. Στο 90’+4’ η ΑΕΛ Novibet άγγιξε το 2-1 με κεφαλιά του Γιούση, ωστόσο η μπάλα πέρασε εκτός εστίας. Στην αμέσως επόμενη φάση, στο 90’+5’, ο Λεβαδειακός εκμεταλλεύτηκε αντεπίθεση και με τον Παλάσιος διαμόρφωσε το τελικό 1-2.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η ΑΕΛ Novibet παραμένει στον έναν βαθμό, ενώ ο Λεβαδειακός έφθασε τους έξι βαθμούς σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Τα Γκολ

0 – 1 43′ Συμελίδης.

1 – 1 85′ (αυτ.) Κάτρης.

1 – 2 90’+2′ Παλάσιος.

Πειθαρχικός Έλεγχος

ΑΕΛ Novibet: Ατανάσοφ 37′, Παπαγεωργίου 54′, Στάικος 59′, Γιούσης 90′.

Λεβαδειακός: Συμελίδης 49′, Γκούμας 80′, Τσιμπόλα 89′.

Οι Συνθέσεις

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Αναγνωστόπουλος, Παπαγεωργίου (74′ Πασάς), Κοσονού, Παντελάκης, Μπαγκαλιάνης, Στάικος (60′ Σαγκάλ), Ατανάσοφ (74′ Πέρεθ), Σουρλής (10′ λ.τ. Τούπτα), Δημηνίκος (46′ Βαρσάμης), Γιούσης, Γκαράτε.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας (67′ Κωστή), Τσιβελεκίδης, Κάτρης, Φίλων (75′ Λιάγκας), Τσιμπόλα, Λαμαράνα (85′ Όζμπολτ), Γκούμας (85′ Παλάσιος), Συμελίδης (67′ Βήχος), Μανθάτης, Πεντρόσο.

Διαιτητικό «Κουαρτέτο»

Σιδηρόπουλος, Κωστάρας, Δημητριάδης, 4ος Μπαλαχούτης.