Την ήττα με σκορ 1-0 στο γήπεδο της Τούμπας γνώρισε η ΑΕΛ Novibet, στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ στο 47ο λεπτό.

Στο πρώτο μέρος ο ΠΑΟΚ απείλησε στο 6’, όταν ο Τσάλοφ έδωσε στον Ζίβκοβιτς, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον Νίκο Μελίσσα, με τον τερματοφύλακα της ομάδας να αποκρούει σωτήρια.

Η ΑΕΛ Novibet απάντησε άμεσα στο 7’, με τον Πέρεζ να βγάζει κάθετη πάσα στον Σάββα Μούργο, που βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ αλλά νικήθηκε από τον Παβλένκα. Στο 16’ ο Οζντόεφ δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, με τον Μελίσσα να διώχνει σε κόρνερ.

Στο 23’ ο γκολκίπερ της ΑΕΛ Novibet απέκρουσε εκ νέου το σουτ του Κωνσταντέλια, ενώ στην επαναφορά ο Ζίβκοβιτς σούταρε εξ επαφής άουτ. Στο φινάλε του πρώτου μέρους (45’+5’), ο Σάββας Μούργος εκτέλεσε κόρνερ και ο Σουφιάν Τσάκλα έφτασε κοντά στο γκολ, με την μπάλα να περνάει άουτ. Έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-0.

Με την έναρξη του β’ ημιχρόνου (47’), ο Ζίβκοβιτς έδωσε ασίστ στον Ντεσπόντοφ, ο οποίος με άμεσο σουτ από το ύψος του πέναλτι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι είχαν προσπάθειες με τους Μεϊτέ (68’), Γιακουμάκη (73’), Τάισον (78’) και Σάστρε (80’), χωρίς όμως να ανησυχήσουν ιδιαίτερα την ΑΕΛ Novibet.

Η AEΛ απείλησε στο 75’, όταν μετά από σέντρα του Μπόγιαν Κοβάτσεβιτς, ο Σάββας Μούργος σούταρε από τα όρια της μικρής περιοχής, με την μπάλα να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Το τελικό 1-0 παρέμεινε έως το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή κ. Βασίλη Φωτιά.

Τα Γκολ

1 – 0 47′ Ντεσπόντοφ

Πειθαρχικός Έλεγχος

ΠΑΟΚ: Γιακουμάκης (90’+5′).

ΑΕΛ Novibet: Σάββας Μούργος (73′), Σουφιάν Τσάκλα (84′).

Οι συνθέσεις

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Οζντόεφ (77′ Καμαρά), Μεϊτέ, Χατσίδης (46′ Ντεσπόντοφ), Ζίφκοβιτς (77′ Τάισον), Κωνσταντέλιας (85′ Ιβανούσετς), Τσάλοφ (69′ Γιακουμάκης).

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοσονού (22′ λ.τ. Κοβάτσεβιτς), Παντελάκης, Τσάκλα, Πέρεζ, Στάικος (72′ Πασάς), Ατανάσοφ (80′ Σουρλής), Μούργος (80′ Χατζηστραβός), Γιούσης, Τούπτα.

Διαιτητικό «Κουαρτέτο»

Φωτιάς (Πέλλας), Μεϊντάνας (Αχαΐας), Παπαδάκης (Ηρακλείου), Κόκκινος (Χαλκιδικής).

Var/Avar

Ζαμπαλάς (Ηπείρου), Φίτσας (Πρεβέζης/Λευκάδος).