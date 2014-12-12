Ένα ηχηρό μήνυμα για τη ζωή, για το ότι ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί στέλνουν οι φορείς της Λάρισας, μέσα από τη διοργάνωση του 2ου Αγώνα για Ζωή», που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, με αφετηρία το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας.

Υπενθυμίζεται ότι τον 2ο Αγώνα Ζωής (παίδων, ανδρών-γυναικών) διοργανώνουν ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας, η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας, ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας και ο «Πελασγός» Α.Σ. Λάρισας, υπό την αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας και σε συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Βετεράνων Αθλητών Στίβου Ν. Λάρισας, το Mamali Trail Run, την ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π «Αθλοτεχνίες» , τον Σύλλογο Δρομέων Φαλάνης, την ΠΕΠΦΑ Ν. Λάρισας και τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Φαλάνης.

«Ο Αγώνας προσπαθεί να μεταδώσει το μήνυμα ότι ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί -και σκοπός μας είναι να συμμετέχουμε όλοι, όχι μόνον αθλητές. Ακόμη και όσοι δεν είναι σε θέση να τρέξουν, μπορούν να περπατήσουν τη διαδρομή. Με τα έσοδα του περσινού αγώνα, μπορέσαμε και πραγματοποιήσαμε μια μεγάλη δωρεά στην Ογκολογική Κλινική του ΓΝΛ, αλλάχθηκαν όλες οι κλίνες -και αυτό το καταφέραμε όλοι μαζί», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας, κ. Ιωάννα Καραβάνα, στο πλαίσιο σχετικής συνέντευξης Τύπου που παρατέθηκε στον Μύλο του Παππά.

Κάλεσμα σε όλους τους φορείς, αλλά και τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη διοργάνωση απηύθυναν τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, κ. Σωτήρης Σουλούκος, όσο και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης του Δήμου Λαρισαίων, κ. Ηρακλής Γερογιώκας.

Κάλεσμα για συμμετοχή προς όλες και όλους, ώστε να σταλεί δυνατό μήνυμα ζωής, ελπίδας και συμπαράστασης στους ανθρώπους που δίνουν μια δύσκολη μάχη, απηύθυναν, ακόμη, η Γραμματέας του Πελασγού ΑΣ Λάρισας, Ασημίνα Βανακάρα, η σύμβουλος Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής Λάρισας και επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης στη ΔΔΕ Λάρισας, Ελένη Δημητρίου, η εκπρόσωπος της ΚΟΙΝΣΕΠ «Αθλοτεχνίες», Σοφία Χατζή, ο Πρόεδρος του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας, Νίκος Γούλας και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας, Απόστολος Γούλας.

Στόχος είναι η ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στο θέμα του Καρκίνου, ενώ τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μέσω συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας από Δευτέρα 13/10/2025 έως Τετάρτη 29/10/2025.

https://results.chronolog.gr/registrationc1.aspx?h=d502845ba2cb942be7a4b4a886e6aa32&l=GR

ΑΦΕΤΗΡΙΑ–ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Η εκκίνηση θα δοθεί απ’ το Αρχαίο Θέατρο και ο τερματισμός θα γίνει στο ίδιο σημείο. Διαδρομή αγώνα 620μ: Αρχαίο Θέατρο, Βενιζέλου, Φιλελλήνων, Μητροπολίτου Αρσενίου, Σκυλοσόφου, Βενιζέλου και Αρχαίο Θέατρο.

Διαδρομή αγώνα 5000μ: Αρχαίο Θέατρο, Βενιζέλου, Κυκλικός κόμβος, Γεωργιάδου, κοίτη Πηνειού,2ηΓέφυραΑμπελοκήπων,κοίτηΠηνειού, Γέφυρα ΔΕΥΑΛ, κοίτη Πηνειού, έξοδος στη ράμπα ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Καλλιθέας, Κυκλικός κόμβος, Βενιζέλου και Αρχαίο Θέατρο.

Ώρα εκκίνησης αγώνα 620μ: 10.30 πμ Παιδιών

Ώρα εκκίνησης αγώνα 5km: 11.00 πμ Ανδρών-Γυναικών

Το ανώτατο χρονικό όριο τερματισμού για τον αγώνα των 5km λήγει στις 12.30 μ.μ.. Οι δρομείς και οι περιπατητές έχουν, δηλαδή, στη διάθεσή τους συνολικό χρόνο 1 ώρα και 30΄.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον 2ο Αγώνα Ζωής:

https://www.segas-thessalias.gr/articles/agonas-gia-zoi-2025.html