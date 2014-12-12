H αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τη φετινή Black Friday με τις τοπικές επιχειρήσεις να έχουν ήδη ξεκινήσεις τις προσφορές και τις μεγάλες αλυσίδες να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ημερομηνία της Black Friday είναι η Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, αν και ήδη κάποια μεγάλα εμπορικά καταστήματα υπογραμμίζουν ότι θα πραγματοποιήσουν «εβδομάδα εκπτώσεων», ξεκινώντας από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου τις προσφορές τους.

Η Black Friday επικεντρώνεται σε οικιακά είδη και συσκευές, αν και τα τελευταία χρόνια οι προσφορές έχουν επεκταθεί και σε άλλα είδη -όπως ρούχα και παπούτσια.

Μετά την Black Friday ακολουθεί η Cyber Monday, τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, με προσφορές στις online αγορές.

Οι Κυριακές με ανοιχτά μαγαζιά έως το τέλος του 2025

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση ακόμητέσσερις Κυριακές μέσα στο 2025.

Για τον προγραμματισμό των αγορών τους οι καταναλωτές καλό θα είναι να γνωρίζουν ότι τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά:

30 Νοεμβρίου 2025

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

kosmoslarissa.gr