Η αγορά της Λάρισας κινείται σε ρυθμούς Black Friday - Προσφορές και εκπτώσεις
Λάρισα | 17 Νοε 2025, 09:56
H αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τη φετινή Black Friday με τις τοπικές επιχειρήσεις να έχουν ήδη ξεκινήσεις τις προσφορές και τις μεγάλες αλυσίδες να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Η ημερομηνία της Black Friday είναι η Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, αν και ήδη κάποια μεγάλα εμπορικά καταστήματα υπογραμμίζουν ότι θα πραγματοποιήσουν «εβδομάδα εκπτώσεων», ξεκινώντας από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου τις προσφορές τους.
Η Black Friday επικεντρώνεται σε οικιακά είδη και συσκευές, αν και τα τελευταία χρόνια οι προσφορές έχουν επεκταθεί και σε άλλα είδη -όπως ρούχα και παπούτσια.
Μετά την Black Friday ακολουθεί η Cyber Monday, τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, με προσφορές στις online αγορές.
Οι Κυριακές με ανοιχτά μαγαζιά έως το τέλος του 2025
Για τον προγραμματισμό των αγορών τους οι καταναλωτές καλό θα είναι να γνωρίζουν ότι τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά:
30 Νοεμβρίου 2025
14 Δεκεμβρίου 2025
21 Δεκεμβρίου 2025
28 Δεκεμβρίου 2025
