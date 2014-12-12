Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 της ΑΕΛ Novibet για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα ύστερα από τις δύο ήττες με Άρσεναλ και ΠΑΟΚ.

Από την πλευρά τους, οι «βυσσινί» προσπάθησαν να αντιδράσουν κυρίως στο δεύτερο μέρος, ωστόσο δεν μπόρεσαν να βρουν το αντίδοτο απέναντι στην άμυνα των «ερυθρόλευκων».

Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ μόλις στο πρώτο λεπτό με τον Ελ Κααμπί, ενώ στο 45’ ο ίδιος παίκτης, από την άσπρη βούλα, έγραψε το 2-0, σε μια φάση που προκάλεσε διαμαρτυρίες από τη θεσσαλική ομάδα.

Πλέον η ομάδα του Μεντιλίμπαρ στρέφει την προσοχή της στο ματς με τη Μπαρτσελόνα για το Champions League, ενω η ΑΕΛ Novibet αναζητά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα και θα τα δώσει ολα στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό.

Γκολ με το… καλημέρα

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το πόδι στο… γκάζι στη Λάρισα και πήρε από νωρίς προβάδισμα, δείχνοντας τις προθέσεις του.

Μόλις στο 1ο λεπτό, ο Ελ Κααμπί άνοιξε το σκορ με ένα εντυπωσιακό τακουνάκι μέσα από την περιοχή, ύστερα από χαμηλή σέντρα του Ορτέγα, στην οποία είχε προηγηθεί εξαιρετική συνεργασία με τον Ποντένσε. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να πιέζουν και λίγο αργότερα έφτασαν κοντά στο 0-2, όταν ο Ποντένσε σέντραρε και ο Ελ Κααμπί δοκίμασε ψαλιδάκι, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι.

Η ΑΕΛ Novibet προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, αλλά στο 13’ ο Μπαγκαλιάνης έσωσε την ομάδα του, προλαβαίνοντας καθοριστικά τον Τσικίνιο μετά την κάθετη πάσα του Ελ Κααμπί.

Στο 17’, ο Κοβάσεβιτς έπεσε στην περιοχή ύστερα από μαρκάρισμα του Κοστίνια, όμως ο διαιτητής Τσακαλίδης του έδειξε κίτρινη κάρτα για θέατρο. Λίγο αργότερα, οι γηπεδούχοι είχαν νέο πρόβλημα, καθώς ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης τραυματίστηκε και αποχώρησε, δίνοντας τη θέση του στον Θανάση Παπαγεωργίου.

Ευκαιρία του Χατζηστραβού

Στο 28’, η ΑΕΛ Novibet βρήκε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ο Κοβάσεβιτς έκανε τη σέντρα, ο Χατζηστραβός βρέθηκε μόνος στο πρώτο δοκάρι, αλλά δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία της μπάλας, η οποία κατέληξε στα χέρια του Τζολάκη ύστερα από κόντρα.

Ο Ελ Κααμπί από την άσπρη βούλα 2-0

Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, ο Μάνσα απείλησε με σουτ που σταμάτησε σε χέρι του Κοβάσεβιτς, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα.

Πέναλτι με VAR για χέρι και το 0-2 με τον Ελ Κααμπί!

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ελ Κααμπί, ο οποίος με δυνατό δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 0-2 και υπογράφοντας το πρώτο του προσωπικό «διπλό χτύπημα» στο ματς. Ο Μελίσσας δεν μπόρεσε να αντιδράσει.

Πίεσε η ΑΕΛ Novibet

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο του ρυθμού, με την ΑΕΛ Novibet να προσπαθεί να βρει τρόπους αντίδρασης χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στο 52’, ο Ποντένσε πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέλαση στην περιοχή των «βυσσινί», όμως πριν προλάβει να ολοκληρώσει τη φάση, ο Μελίσσας αντέδρασε γρήγορα και μπλόκαρε τη μπάλα.

Τρία λεπτά αργότερα, στο 55’, η ΑΕΛ Novibet απείλησε με τη μεγαλύτερη ευκαιρία της στο παιχνίδι. Ο Μούργος εκτέλεσε ιδανικά το φάουλ, όμως ο Μπαγκαλιάνης, σχεδόν από τη μικρή περιοχή, δεν κατάφερε να κάνει επαφή στην προβολή που επιχείρησε.

Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά προσπάθησε να ανέβει μετά το 60ό λεπτό, αλλά ο Ολυμπιακός παρέμεινε ψύχραιμος και έκλεισε σωστά τους χώρους. Στο 64’, ο Στάικος δοκίμασε ένα μακρινό σουτ, όμως ο Τζολάκης έπεσε σωστά στη δεξιά του γωνία και απομάκρυνε εντυπωσιακά.

Η μεγάλη στιγμή για την ΑΕΛ Novibet ήρθε στο 73’, όταν ο Μούργος βρέθηκε στο έδαφος μετά από μαρκάρισμα του Μπρούνο, με τον διαιτητή Τσακαλίδη να δείχνει αρχικά το πέναλτι. Ωστόσο, έπειτα από επανεξέταση της φάσης, ο ρέφερι άλλαξε την απόφασή του και έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, θεωρώντας πως δεν υπήρχε παράβαση. Στο 88′ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό με τον Μουζακίτη να δοκιμάζει το πόδι του έξω από την περιοχή, όμως το σουτ του έφυγε άουτ, χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον αντίπαλο τερματοφύλακα.



Η ΑΕΛ Novibet προσπάθησε μέχρι το τέλος να βρει το γκολ που θα της έδινε τη νίκη, όμως δεν τα κατάφερε, μένοντας στο «μηδέν».

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης (21′ λ.τ. Παπαγεωργίου), Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Κοβάτσεβιτς (46′ Κοσονού), Πέρες, Χατζηστραβός (72′ Αντράντα), Στάικος, Μούργος, Ουάρντα (57′ Τούπτα), Πασάς (57′ Γκαράτε).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα (58′ Μπρούνο), Μάντσα, Ρέτσος, Κοστίνια, Σκιπιόνι (65′ Μουζακίτης), Έτσε, Τσικίνιο (72′ Νασιμέντο), Γιαζίτζι (58′ Καμπελά), Ποντένσε, Ελ Καμπί (72′ Γιάρεμτσουκ).

monobala.gr