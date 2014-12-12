Καλημέρα

Ακόμα και η Καθημερινή, μια εφημερίδα έγκριτη που κάθε άλλο παρά εχθρεύεται την κυβέρνηση, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία αποκατάστασης της Θεσσαλίας μετά τις πλημμύρες του 2023. Στο χθεσινό της πρωτοσέλιδο σχόλιο έγραψε: “Η καταστροφή λόγω «Daniel» ήταν και μια ευκαιρία «επανεκκίνησης» για τη Θεσσαλία: Να γίνουν όλα από την αρχή –υποδομές, διαχείριση υδάτων, καλλιέργειες– προσαρμοσμένα στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Δύο χρόνια μετά, το σχέδιο δεν φαίνεται να προχωράει – ιδίως σε ό,τι αφορά τον αναπροσανατολισμό της παραγωγής. Η ευκαιρία κινδυνεύει να χαθεί”.

@ Μια και αναφερθήκαμε στα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία, ένα μόνο παράδειγμα αρκεί για να καταδείξει την ετοιμότητα του δημοσίου στην πράξη. Η Aktor (πρώην Intrakat) ανέλαβε μεταξύ των άλλων έργων στην περιοχή, και την κατασκευή νέας γέφυρας στον Παλαιόπυργο Λάρισας, στη θέσης της υπάρχουσας που σήμερα στέκει μισογκρεμισμένη. Η κατασκευαστική εταιρεία ζήτησε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας την παλιά μελέτη της γέφυρας η οποία είχε συνταχθεί στα χρόνια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η απάντηση που έλαβε από τον αρμόδιο υπάλληλο ήταν «η μελέτη που ζητάτε δεν υπάρχει». Άγνωστο τι απέγινε, ενδεχομένως οι μυοκτονίες που γίνονται στο κτίριο της οδού Παπαναστασίου να μην είναι τόσο αποτελεσματικές …

# Σε περίπου 1.200 υπολογίζονται οι εταιρείες από τον νομό Λάρισας που δεν καταχωρούν στοιχεία στο ΓΕΜΗ. Ουσιαστικά παραμένουν άφαντες. Το Επιμελητήριο Λάρισας άρχισε την καταγραφή μήπως και βάλει τάξη …

@ Ηρέμησε το τοπίο στα σκουπίδια. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Θεσσαλίας (ΦΟΔΣΑ) μπήκε σε σειρά υπό την αθόρυβη εποπτεία του δημάρχου Τρικάλων Νίκου Σακκά. Ο νέος ενιαίος φορέας πάτησε πάνω στην ΠΑΔΥΘ (φορέας Δ. Θεσσαλίας) που ήταν νοικοκυρεμένη και μάλιστα είχε και ταμείο περίπου 2,5 εκ ευρώ. Δεν υπάρχουν πλέον οφειλές καθώς ταχτοποιήθηκαν και εκείνες της Ανατολικής Θεσσαλίας οι οποίες στάθηκαν αιτία για προβλήματα στον προσωπικό λογαριασμό του Σακκά όταν ανέλαβε πρόεδρος στη νέα κοινή εταιρεία. Όσο για το αίτημα των δημάρχων για σύσταση δυο φορέων (Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλίας) η κυβέρνηση τους το ξέκοψε. Ο Παπασταύρου, όταν τον επισκέφτηκαν, τους είπε ορθά κοφτά: «μου ζητάτε να αλλάξω τον νόμο ενός συναδέλφου μου, αυτό δεν μπορώ να το κάνω»…

*Στη θέση της 1ης Στρατιάς, που καταργείται, θα έρθει στη Λάρισα (από το ΓΕΣ), η Γενική Επιθεώρηση Στρατού (ΓΕΠΣ). Το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στην πόλη θα μείνει πάνω κάτω το ίδιο. Οπότε, λήξη συναγερμού …

Με το σύνθημα «Σεπτέμβριος, το καλοκαίρι εδώ συνεχίζεται» η δημοτική πισίνα στη Νεάπολη λειτουργεί κανονικά. Είχε μείνει κλειστή το μεγαλύτερο μέρος του Αυγούστου. Σαν να λέμε κλείνουν οι θερινοί κινηματογράφοι λόγω διακοπών…

Το γήπεδο και το οικόπεδο

Ανένδοτο νομικό αγώνα ξεκινά η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet για να περιέλθει το AEL F.C. ARENA (ιδιοκτησίας Πηλαδάκη) στην ερασιτεχνική ΑΕΛ. Φαντάζει δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο. Η ομάδα και η πόλη έχουν τα δίκια τους, καθώς το γήπεδο κατασκευάστηκε από ιδιώτη σε δωρεάν οικόπεδο που παραχώρησε ο Δήμος Λάρισας, επί δημαρχίας Τζανακούλη, χωρίς όμως η ΑΕΛ να εξασφαλίσει κάποιο αντάλλαγμα, ούτε καν ποσοστό (μέσω του Δήμου) για την συνεισφορά του οικοπέδου. Ένα από τα σημεία που θα εστιάσουν οι νομικοί του Νταβέλη, είναι ο όρος ότι η πλευρά Πηλαδάκη θα έδινε στην ερασιτεχνική κάποια χρήματα από τα έσοδα του γηπέδου. Ωστόσο και αυτό ήταν …προαιρετικό. Φοβερή συμφωνία, να τιμηθούν οι εμπνευστές της (από τον Πηλαδάκη).

& Αύριο Παρασκευή και μεθαύριο Σάββατο, πραγματοποιείται στη Λάρισα το φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή. Σύμφωνα με όλα τα επίσημα κείμενα του κόμματος, από τον Ριζοσπάστη μέχρι την αφίσα, το φεστιβάλ θα διεξαχθεί στον …πυθμένα του Πηνειού, καθότι κοίτη, σύμφωνα με όλα τα λεξικά, είναι ο πάτος του ποταμού. Αν είναι έτσι, η Παπαρήγα, ο Ζαραλίκος, ο Μαργαρίτης και οι λοιποί συμμετέχοντες θα εμφανιστούν με …στολή δύτη και βατραχοπέδιλα. Αδιόρθωτοι οι σύντροφοι, ίσως να νομίζουν κιόλας ότι έχουν δίκιο, καθώς επαναλαμβάνουν κάθε χρόνο το ίδιο λάθος...

$ Το παρακάτω ειδησάριο γράφτηκε στην τοπική Ελευθερία:

«Στη νομισματική έκθεση, στο Εθνικό Μουσείο της Σερβίας στο Βελιγράδι, ένα από τα πιο παλιά νομίσματα είναι από τη Λάρισα. Είναι η πιο παλιά δραχμή (μετά τα τρία τετράδραχμα της Αθήνας) που υπάρχει στο μουσείο και έχει φυσικά για σήμα το άλογο και τη λέξη ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ επάνω του. Αν μη τι άλλο είναι τιμητικό για την περιοχή μας και δείχνει και τη σχέση που έχει η Λάρισα με το άλογο. Αξίζει ένα πέρασμα, όποιος βρεθεί στο Βελιγράδι». (Κ.Γ.)

Αν τυχόν θέλετε να εντρυφήσετε στο συγκεκριμένο, μπορείτε να πάτε στη Σερβία. Τη συλλογή των αρχαίων νομισμάτων της Λάρισας ο τοπικός Δήμος την έχει κρυμμένη σε τραπεζικές θυρίδες. Από το 1963...

@ Αν τύχει να επισκεφτείτε το Κρατικό Αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, ειδικά τέτοια εποχή, θα σας κυριεύσει …το κρίμα. Όλα λειτουργoύν κανονικά, κλιματισμός, φωτισμός κ.λπ. αλλά ερημιά, κόσμος πουθενά, πτήσεις (ημερησίως) μία έως καμία. Οι υπάλληλοι προσπαθούν να βρουν τρόπο να σκοτώσουν την ώρα τους, ενώ - όταν δεν υπάρχει προγραμματισμένη πτήση-, τα μεσημέρια το κλείνουν και φεύγουν. Ποιος πληρώνει όλη αυτή τη ζημιά για να λέμε ότι τάχα έχουμε αεροπορικό τουρισμό στην ηπειρωτική Θεσσαλία; Εμείς φυσικά. Πουλήστε το, το ρημάδι …

By Kostas Tolis

Δεχόμαστε πληροφορίες όλων των αποχρώσεων (ακόμη και ροζ), στο tolis@kosmoslarissa.gr (εχεμύθεια δεδομένη). Δεν δεχόμαστε μηνύσεις …

Copyright Kosmos newspaper, Larissa