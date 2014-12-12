Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δηλώνει ότι η αίθουσα για την πολύκροτη δίκη των Τεμπών, στο χώρο του Πανεπιστημίου στη Λάρισα, είναι ήδη έτοιμη.

Ωστόσο η βεβαιότητα του υπουργού δεν συνάδει με το γεγονός ότι η κατασκευαστική εταιρεία Solis A.E., στις 16 Οκτωβρίου 2025, ζήτησε και έλαβε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας νέα παράταση για την ολοκλήρωση του έργου. Είναι η 4η κατά σειρά και σύμφωνα με την εταιρεία η αίθουσα θα παραδοθεί προς χρήση στις 21 Ιανουαρίου 2026.

Ενημερώστε και τον κ. Υπουργό …

kosmoslarissa.gr (απο την στήλη Kampos Land)