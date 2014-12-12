Συνεχίζονται τα θαύματα στο Λαρισινό παζάρι ύστερα από την απόφαση του Δήμου να το παραχωρεί κάθε χρόνο με πλειοδοτικό διαγωνισμό για λόγους αξιοκρατίας και διαφάνειας.

Πέρυσι είχε εμφανιστεί μόνο μια εταιρεία, από τον Ασπρόπυργο Αττικής. Φέτος το ανέλαβε μια νεοσύστατη με την ονομασία «Λάρισα Μπαζάρ ΙΚΕ», άλλη προσφορά δεν υπήρξε.

Η συγκεκριμένη το «χτύπησε» και το πήρε με μόλις 100 ευρώ πάνω από την τιμή εκκίνησης που ήταν 300.000 ευρώ. Πάντα ένας είναι ο μειοδότης, σε κανέναν διαγωνισμό δεν εμφανίζεται δεύτερος ...

Μάλιστα οι ιδιοκτήτες της «Λάρισα Μπαζάρ ΙΚΕ» ήταν τόσο βέβαιοι ότι θα επικρατήσουν που βάφτισαν την εταιρεία τους στο όνομα του παζαριού πριν ακόμα διεξαχθεί ο διαγωνισμός …

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (από τη στήλη kampos Land)