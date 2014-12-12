Εργασίες αποκατάστασης για την μελλοντική αξιοποίηση του παλιού εργοστασίου Ζαχάρεως στη Λάρισα προγραμματίζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την αποξήλωση του αμιάντου που βρίσκεται στην οροφή του κτιρίου αλλά και σε άλλα σημεία. Το έργο θα ανατεθεί σε εργολάβο και πρόκειται να διαρκέσει περίπου τρεις μήνες. Υπολογίζεται ότι οι αποξηλώσεις κυματοειδών φύλλων αμιαντοτσιμέντου έχουν συνολικό εκτιμώμενο εμβαδό 30.500 μέτρα, με το βάρος τους να υπολογίζεται ότι θα ξεπράσει τους 300 τόννους.

Ο τύπος του αμιαντούχου υλικού είναι προϊόντα αμιαντοτσιμέντου (κυματοειδή φύλλα, υδρορροές και καμινάδες), και προϊόντα βινυλικών πλακιδίων με αμίαντο που ανήκουν στην κατηγορία των μη εύθρυπτων υλικών και χαμηλής επικινδυνότητας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σχεδιάζει να αναπτύξει στο πρώην Ζαχάρεως έναν πρότυπο κόμβο εμπορίου και καινοτομίας, ο οποίος θα προωθεί έξυπνες και βιώσιμες λύσεις logistics στην «καρδιά» της Ελλάδας, φιλοδοξώντας να αποδείξει στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες ότι η Λάρισα μπορεί να αποτελέσει σύγχρονο εμπορικό σταυροδρόμι.

Η μονάδα βρίσκεται στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λάρισας-Συκουρίου και διαθέτει σιδηροδρομική υποδομή και άλλα χαρακτηριστικά που την καθιστούν ιδανικό ακίνητο για τη χρήση agrologistics. Η Λάρισα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις συνδυασμένων μεταφορών και θα γίνουν σε αυτόν τον τομέα επενδύσεις που θα λειτουργήσουν καθοριστικά στη λειτουργία του εμπορευματικού κέντρου. Στο εργοστάσιο Ζαχάρεως θα μπορούν να εγκατασταθούν μεταποιητικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες που θα έχουν άμεση πρόσβαση στον σιδηρόδρομο.

Η σχετική μελέτη, αναμένεται να παραδοθεί σε δύο χρόνια, και πρόκειται να αναδείξει όχι μόνο τις δυνατότητες του εμπορευματικού κέντρου και τις ανάγκες των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, αλλά και το προφίλ του επενδυτή.

Κώστας Τόλης thessaliaeconomy.gr